30 Ağu 2024 11:36
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News ID: 85583009
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Hizbullah Siyonist mevzilerini hedef aldı

30 Ağu 2024 11:36
News ID: 85583009
Hizbullah Siyonist mevzilerini hedef aldı

Tahran, İRNA- Haber kaynakları Perşembe gecesi Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist askeri mevzilerini hedef aldığını bildirdi.

Lübnan Hizbullahı, Siyonist rejimin ordusunun Beyaz Belida'daki karargahını uygun silahlarla hedef aldı.

Bu saldırıda olası kayıplar hakkında fazla ayrıntı bildirilmedi.

Filistinli direniş gruplarının "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasıyla birlikte Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist ordusunun büyük bir bölümüne karşı harekete geçmek ve Gazze'deki direniş üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Siyonist rejimin Filistin topraklarındaki hedeflerine yönelik günlük ve ağır operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. 

Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki operasyonlarının başlamasından bu yana, bu bölgedeki çok sayıda Siyonist yerleşimci evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Siyonist basında çıkan haberlere göre, bu bölgede kalan sakinlerin çoğu zihinsel ve duygusal sorunlar yaşıyor.

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