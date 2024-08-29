Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü

Norveç Başbakanı Yonas Gaher Ashtore'nin Çarşamba akşamı yaptığı telefon görüşmesine yanıt veren Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine değinerek "İran İslam Cumhuriyeti, Norveç'le etkileşimi genişletmekle ilgileniyor ve bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve pekiştirilmesine, ayrıca dünyada barış ve istikrarın tesisi ve güvenliğin artırılmasına yönelik ortak çözümlere ulaşılmasına yol açmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca bölgede ve dünyada İran'ın güvenlik oluşturucu rolüne işaretle "İran İslam Cumhuriyeti, barışı ve dostluğu yaymaya çalışırken, her yerde her türlü saldırıyı kınamakta ve dünyadaki şiddet ve güvensizlik savaşını durdurmak için işbirliği yapmaya hazırdır."dedi

Norveç Başbakanı Yonas Gaher Ashtore da bu telefon görüşmesinde İran ile Norveç arasındaki ilişkilerin dostane ve tarihi olduğunu belirterek "Norveç kendisini her zaman İran'ın dostu olarak görmüştür ve İran milletinin daha fazla ilerlemesini ve refahını talep etmiştir ve etmeye de devam edecektir."ifadesinin altını çizdi.

Norveç Başbakanı ayrıca Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgede gerilimin artmasından duyduğu kaygıyı dile getirerek "İsrail'in Gazze'ye karşı savaşını ve bunun feci sonuçlarını kınadık. Norveç, İrlanda ve İspanya ile birlikte, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını tanıyan ilk Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. Bu acı ve talihsiz olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz." vurgusunda bulundu.