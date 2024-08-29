Amani: Hizbullah'ın operasyonu İsrail rejimi için sürpriz oldu

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Moctaba Amani, İran'ın Haber kanalına verdiği demecinde ​​Siyonist rejimin psikolojik operasyonlarıyla eş zamanlı olarak Hizbullah'ın tepkisini ele aldı.

"Pazar sabahı Hizbullah'ın Lübnan'da gerçekleştirdiği operasyon, rejim için tam bir sürpriz oldu, rejim her zaman yüksek istihbarat kabiliyetine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen şaşırmış ve onurlarına büyük bir darbe indi." diyen Amani "Siyonist rejim operasyona çeyrek saat kala bombalamaya başladı ama başarılı olamadı. Onların rezaleti çoğu bölge ülkelerine pahalıya mal oldu ve Hizbullah'ın tepkisini doğru tahmin edemediği gibi Hizbullah'ın hiçbir gücünü de hedef alamadılar." vurgusunda bulundu.