Kenani: Bazı Batılı hükümetlerin desteklediği münafıklar grubu insan hakları iddiasında bulunuyor

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Bazı Batılı hükümetlerin desteklediği münafıklar grubu, insan hakları iddiasında bulunmakta ve şu anda bile bu teröristlere siyasi ve mali yardımda bulunmaktan çekinmemektedir. Elbette münafıkların ve onların destekçilerinin bu saçma ve uğursuz hayali hiçbir zaman gerçek olmayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sanal ortamdaki kişisel sayfasında "29 Ağustos, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakanı Bahoner'in Batı destekli münafıkların elinde şehit edilişinin yıldönümü ve terörle mücadele günü. Bu tarih şerefli İran milletinin anısında acı ve unutulmaz gerçekleri hatırlatıyor." mesajını paylaştı. Kenani mesajının devamında "Düşmanların planı çerçevesinde halkın oyundan çıkan devrim ve İslami düzende güç kazanmak hayalini kuran münafıklar, bu hedefe ulaşamayınca önce körü körüne suikastlara başvurmuşlar, askeriyenin ve düzenin yetkililerine yönelik organize suikastlar düzenlemişler, ardından terör liderleri Fransa'ya kaçmışlar ve insan hakları savunucusu bazı batılı hükümetlerin maddi ve manevi desteğiyle İslam Cumhuriyeti, hükümet ve İran halkına karşı suç eylemlerini takip etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.