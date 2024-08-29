Batı Şeria'da 16 Filistinli şehit oldu

Siyonist güçler dün sabahtan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerem ve Cenin'e saldırarak 16 Filistinliyi şehit etti.

El Cezire'nin haberine göre Siyonist ordu, bu sabah Nur Şems camisinde çıkan çatışmada Ebu Şecaa lakaplı Muhammed Cabir, Noor Şems Kitabesi komutanı ve 4 kişi daha şehit düştü.

İsrail ordusu ayrıca Nur Şems kampında Filistinli mücahitlerle çıkan çatışmada bir askerinin yaralandığını itiraf etti.

El Meyadin kanalı ise Siyonist askerlerin Nur Şems kampı dışında Tulkerem kampı çevresinden ve şehrin her yerinden çekildiğini bildirdi.

Bu rapora göre İsrail işgal güçleri Cenin'e daha fazla teçhizat getirerek bu şehre girişleri engelledi.