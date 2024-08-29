İslam İnkılabı Lideri Türkmenistan heyetini kabul ettti

Görüşmede Ayetullah Hamaney, Tahran-Aşkabat ilişkilerine değinerek, ''Son yıllarda İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine tanık olduk, ancak daha fazla işbirliği için birçok alanda büyük kapasiteye sahibiz.’’ dedi.

Ayetullah Hamaney, ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke için de yararlı olduğunu vurgulayarak, ''Sayın Pezeşkiyan’ın yeni kurduğu hükümet döneminde, ikili ilişkilerin genişlemesiyle ilgili çalışmaların güçlü biçimde devam etmesini umuyoruz.’’ ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkmenistan'la ilişkileri genişletme konusunda kararlı olduğunu belirten Ayetullah Hamaney ''İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık da, ortak komisyonun başkanı olarak, istenilen sonuçlara ulaşmak için iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları takip edecektir.’’ dedi.

Ayetullah Hamaney, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı'nın Güney-Kuzey otoyolu projesi ve Türkmenistan gaz boru hattı geliştirme projesine ilişkin sözlerine de değinerek, ''Bu büyük ve önemli projelerin İranlı uzmanların katılımıyla hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirecektir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Berdimuhamedov da görüşmede İran ile Türkmenistan’ın akraba ülke olduğunu belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Tahran'da iyi ve yapıcı görüşmelerde bulundum, burada imzalanan anlaşmaların verimli sonuçlara ulaşmasını temenni ediyorum.’’ dedi.

Türkmenistan milli lideri, merhum cumhurbaşkanı Reisi'yi de anarak, onun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki değerli faaliyetlerine dikkat çektiği açıklamasında "Türkmenistan ile İran arasındaki uzun ve ortak sınır her zaman barış ve dostluk sınırı olmuştur ve öyle kalacaktır, biz ilişkileri her alanda geliştirmeye hazırız." vurgusunda bulundu.