Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran ve Türkmenistan arasında stratejik anlaşmalar yapıldı

Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan "Bugün, Türkmenistan'ın Milli Liderini ağırlamak bizim için mutlu bir gündü ve aramızda iyi ve etkili bir görüşme gerçekleşti," dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, "Türkmenistan ile aramızda stratejik anlaşmalar imzalandı ve umuyoruz ki bu ilişkiler ve anlaşmalar, diğer alanlarda da iş birliğini artıracaktır," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında "Türkmenistan'ın değerli liderinin İran'da güzel bir zaman geçirmesini diliyoruz ve inşallah çok yakın bir zamanda Aşkabat'ta kendisiyle bir araya gelecek ve yazdıklarımızı hayata geçireceğiz," diye ekledi.