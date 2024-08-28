28 Ağu 2024 17:56
Journalist ID: 5446
News ID: 85581758
T T
0 Persons

Ekler

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran ve Türkmenistan arasında stratejik anlaşmalar yapıldı

28 Ağu 2024 17:56
News ID: 85581758
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran ve Türkmenistan arasında stratejik anlaşmalar yapıldı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan İran ve Türkmenistan arasında stratejik anlaşmalar yapıldığını ve bu anlaşmaların iş birliğini genişletmesi temennisinde bulundu.

Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan "Bugün, Türkmenistan'ın Milli Liderini ağırlamak bizim için mutlu bir gündü ve aramızda iyi ve etkili bir görüşme gerçekleşti," dedi. 

Pezeşkiyan ayrıca, "Türkmenistan ile aramızda stratejik anlaşmalar imzalandı ve umuyoruz ki bu ilişkiler ve anlaşmalar, diğer alanlarda da iş birliğini artıracaktır," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında "Türkmenistan'ın değerli liderinin İran'da güzel bir zaman geçirmesini diliyoruz ve inşallah çok yakın bir zamanda Aşkabat'ta kendisiyle bir araya gelecek ve yazdıklarımızı hayata geçireceğiz," diye ekledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .