Aşkabat'ta İran-Türkmenistan Moda ve Giyim Fuarı

Türkmenistan Portal haber ajansının bildirdiğine göre, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Kurban Muradaliyev, İran’ın Aşkabat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Ekber Bazubendi, İran Kültür Müşaviri Navid Resuli, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı Model Evi Başkanı Yunas Nafasov, çeşitli ülkelerden diplomatlar, İran ve Türkmenistan giyim markalarının temsilcileri, televizyon kanalları ve haber ajanslarının katılımıyla fuar, dün Aşkabat'ta Sanat Akademisi sergi salonunda açıldı.

Etkinlikte, iki ülkenin tasarımcıları, zanaatkarları ve tekstil endüstrisi temsilcileri yer aldı. Ziyaretçiler, geleneksel ve modern tekniklerle üretilen kadın kıyafetleri, çeşitli kumaşlar ve takılarla tanışma fırsatı buldular.

Bir İranlı sanatçı, bu fuar kapsamında ziyaretçilere çeşitli nakış teknikleri üzerine atölye çalışmaları düzenledi. Türkmenistan medyasına göre, bu fuar, Türkmenistan ve İran arasında deneyim alışverişi ve yakın kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için bir platform haline geldi.