Siyonist "Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, Lübnan Hizbullahı'nın füze saldırısında "Tal Şamayim" olarak bilinen en büyük casusluk balonunun imha edilmesinin ardından, bu balonun radar üssü ve kontrol merkezi kapanma eşiğine geldi.

Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı ve ordusunun bu üssün kapatılması ve kontrol biriminin dağıtılması üzerine düşündüğünü belirtti.

Siyonist rejim medyası, bu yıl25 Mayıs'da Hizbullah'ın bir intihar dronuyla Taberiye Gölü yakınlarındaki en büyük radar ve casusluk merkezi ile en büyük casusluk balonunun kontrol merkezini imha ederek büyük hasar verdiğini bildirdi.

Bu medya kuruluşları, Hizbullah'a ait bir dronun İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait önemli ve hassas bir merkezi hedef aldığını duyurdu.