Kürt kökenli İranlı öğrenci, Moskova'daki atletizm yarışmalarında altın madalya kazandı

Moskova'da düzenlenen Dünya Şirketler Spor Oyunları, 35 yaş altı, 35-45 yaş arası ve 45 yaş üstü olmak üzere üç yaş kategorisinde, bireysel ve takım olarak toplam 22 branşta gerçekleştirildi.

Kürdistan Üniversitesi'nde Spor Fizyolojisi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Rêbvar Muradpur, bu yarışmalarda 1500 metre koşu dalında altın madalya kazandı.

2024 Dünya Şirketler Spor Oyunları'nın organizasyon komitesinin bildirdiğine göre, bu etkinlik BRICS üyeleri ve İran, Azerbaycan, Belarus, Güney Afrika, Kolombiya, Özbekistan, Vietnam, Çin, Çad, Fas, Brezilya, Meksika gibi 35 ülkeden katılımcılarla çeşitli spor dallarında gerçekleştirildi.