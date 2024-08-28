28 Ağu 2024 12:16
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News ID: 85581285
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Kürt kökenli İranlı öğrenci, Moskova'daki atletizm yarışmalarında altın madalya kazandı

28 Ağu 2024 12:16
News ID: 85581285
Kürt kökenli İranlı öğrenci, Moskova'daki atletizm yarışmalarında altın madalya kazandı

Senendec - İRNA - Kürdistan Üniversitesi öğrencisi Rêbvar Muradpur, Moskova 2024'te düzenlenen Dünya Şirketler Spor Oyunları'nda atletizm dalında altın madalya kazandı.

Moskova'da düzenlenen Dünya Şirketler Spor Oyunları, 35 yaş altı, 35-45 yaş arası ve 45 yaş üstü olmak üzere üç yaş kategorisinde, bireysel ve takım olarak toplam 22 branşta gerçekleştirildi.

Kürdistan Üniversitesi'nde Spor Fizyolojisi alanında yüksek lisans öğrencisi olan Rêbvar Muradpur, bu yarışmalarda 1500 metre koşu dalında altın madalya kazandı.

2024 Dünya Şirketler Spor Oyunları'nın organizasyon komitesinin bildirdiğine göre, bu etkinlik BRICS üyeleri ve İran, Azerbaycan, Belarus, Güney Afrika, Kolombiya, Özbekistan, Vietnam, Çin, Çad, Fas, Brezilya, Meksika gibi 35 ülkeden katılımcılarla çeşitli spor dallarında gerçekleştirildi.

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