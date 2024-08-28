Pezeşkiyan: Hiç kimseyle kavgalı değiliz, ancak her türlü zulme karşı duracağız

Mesud Pezeşkiyan, eski ve yeni dışişleri bakanları Ali Bakıri Keni ve Abbas Erakçi'nin devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Kabul ediyoruz ve inanıyoruz ki, komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Eğer yaklaşık 15-16 komşu ülke ile samimi ilişkiler kurup mantıklı bir şekilde iletişimimizi geliştirirsek, Amerika'nın yaptırımları bize hiçbir şey yapamaz ve bölgemizdeki tüm sorunları bu ticaretler ve ortak yatırımlarla çözebiliriz." dedi.

Pezeshkian ayrıca" Avrupalılar sınırlarını birbirlerine açtılar, para birimlerini birleştirdiler ama biz Müslümanlar aramızda duvarlar örüyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mekke'nin fethinden sonra "Hepiniz kardeşsiniz, hepiniz tek bir vücutsunuz." dedi. Eğer kardeşsek neden kardeşçe davranmıyoruz? " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında" Diplomatlar ve tecrübe ve bilgi sahibi olanlar bize yol göstermelidir, biz Müslümanlar kardeşiz, kardeşler arasında barış sağlanmalıdır." dedi.

" El ele verip içeride ve komşularımızla bir yol bulalım ki, hepimiz ortak bir hedef için bir plan yapalım, sorunları çözelim ve İslam toplumlarının ilişkilerini artırabilelim." diyen Pezeşkiyan" Dünya ile barış içinde olmayı hedefliyoruz, kimseyle kavgalı değiliz, ancak her türlü zulme karşı her yerde duracağız ve zalimle düşman olacağız. Cumhurbaşkanı şöyle dedi: Amerika ne tür bir gerekçeyle İsrail'e kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve hastaneleri bombalamasına izin veriyor? İnsan hakları, demokrasi ve uluslararası hukukun savunucuları, Siyonist rejimi destekliyor ve yardım ediyor. Bir insan olarak, inancımdan bağımsız olarak, bu insanların nasıl insan olduklarını iddia ettiklerinden ve bu davranışları teşvik ettiklerinden utanıyorum." dedi.