27 Ağu 2024 19:30
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News ID: 85580649
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BRICS Uluslararası Kent Forumu İran'ın katılımıyla başladı

27 Ağu 2024 19:30
News ID: 85580649
BRICS Uluslararası Kent Forumu İran'ın katılımıyla başladı

Tahran, İRNA- 6. BRICS Uluslararası Kent Forumu, İran'dan temsilcilerin ve bu grubun diğer üye ve ortaklarının katılımıyla bugün Moskova'da başladı.

BRICS üyesi ülkelerin Uluslararası Kent Forumu; iklim gündemiyle Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek amacıyla iki gün boyunca gerçekleştiriliyor.

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