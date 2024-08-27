BRICS üyesi ülkelerin Uluslararası Kent Forumu; iklim gündemiyle Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek amacıyla iki gün boyunca gerçekleştiriliyor.
BRICS Uluslararası Kent Forumu İran'ın katılımıyla başladı
27 Ağu 2024 19:30
News ID: 85580649
Tahran, İRNA- 6. BRICS Uluslararası Kent Forumu, İran'dan temsilcilerin ve bu grubun diğer üye ve ortaklarının katılımıyla bugün Moskova'da başladı.
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