BRICS Uluslararası Kent Forumu İran'ın katılımıyla başladı

Tahran, İRNA- 6. BRICS Uluslararası Kent Forumu, İran'dan temsilcilerin ve bu grubun diğer üye ve ortaklarının katılımıyla bugün Moskova'da başladı.

BRICS üyesi ülkelerin Uluslararası Kent Forumu; iklim gündemiyle Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek amacıyla iki gün boyunca gerçekleştiriliyor.