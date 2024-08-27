27 Ağu 2024 19:14
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News ID: 85580630
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Pezeşkiyan Dünya Astronomi Olimpiyatlarında İran'ın altın madalyasını kazanan gençleri tebrik etti

27 Ağu 2024 19:14
News ID: 85580630
Pezeşkiyan Dünya Astronomi Olimpiyatlarında İran'ın altın madalyasını kazanan gençleri tebrik etti

Tahran, İRNA-Cumhurbaşkanı, 17. Dünya Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatlarında altın madalya kazanan beş İranlı temsilciyi tebrik etti.

Mesud Pezeşkiyam, X sosyal medya hesabında "17. Dünya Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları'nda 5 İranlı yıldızın altın madalya kazanmasından dolayı bilim camiasını ve tüm İran halkını tebrik ediyorum. Evlatlarım Hanana Horramdaşti, Ariya Fateh Kerdari, Arvin Rasulzade, Muhammed Mehdi Keşaverzi ve Ali Naderi Lordcani'yi tebrik ediyorum, İran'a şeref getirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

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