Pezeşkiyan Dünya Astronomi Olimpiyatlarında İran'ın altın madalyasını kazanan gençleri tebrik etti

Mesud Pezeşkiyam, X sosyal medya hesabında "17. Dünya Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları'nda 5 İranlı yıldızın altın madalya kazanmasından dolayı bilim camiasını ve tüm İran halkını tebrik ediyorum. Evlatlarım Hanana Horramdaşti, Ariya Fateh Kerdari, Arvin Rasulzade, Muhammed Mehdi Keşaverzi ve Ali Naderi Lordcani'yi tebrik ediyorum, İran'a şeref getirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.