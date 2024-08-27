İran,Türkiye ve Azrerbaycan Cumhuriyeti arasında bilimsel işbirliği

Bu anlaşma, Tebriz'de Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi'nin 11. Uluslararası Kimya ve Çevre Konferansı'nda 6 madde ve 8 paragraf halinde imzalandı.

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci değişimi, araştırma yapılması ve ortak bilimsel konferansların düzenlenmesi bu mutabakatın maddeleri arasında yer alıyor.

Öğrenci eğitiminin geliştirilmesi için yakın işbirliği bu mutabakatın ana hedeflerinden biridir, ayrıca bilim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi de bu mutabakatın diğer maddeleri teşkil ediyor.