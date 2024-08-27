27 Ağu 2024 17:24
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News ID: 85580534
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İran,Türkiye ve Azrerbaycan Cumhuriyeti arasında bilimsel işbirliği

27 Ağu 2024 17:24
News ID: 85580534
İran,Türkiye ve Azrerbaycan Cumhuriyeti arasında bilimsel işbirliği

Tebriz, İRNA- Kimya ve çevre alanında bilimsel büyüme ve gelişme için Türkiye Erciyes, Azerbaycan Cumhuriyeti Hazar ve Tebriz'deki İran-Azerbaycan Şehit Medeni üniversiteleri üçlü mutabakat zaptı esasında işbirliği yapacak.

Bu anlaşma, Tebriz'de Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi'nin 11. Uluslararası Kimya ve Çevre Konferansı'nda 6 madde ve 8 paragraf halinde imzalandı.

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci değişimi, araştırma yapılması ve ortak bilimsel konferansların düzenlenmesi bu mutabakatın maddeleri arasında yer alıyor.

Öğrenci eğitiminin geliştirilmesi için yakın işbirliği bu mutabakatın ana hedeflerinden biridir, ayrıca bilim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi de bu mutabakatın diğer maddeleri teşkil ediyor.

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