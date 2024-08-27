27 Ağu 2024 12:51
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News ID: 85580190
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İranlı öğrenciler ABD’deki Bilim ve Buluş Yarışması’nda parladı

27 Ağu 2024 12:51
News ID: 85580190
İranlı öğrenciler ABD’deki Bilim ve Buluş Yarışması’nda parladı

Tahran, İRNA- İranlı öğrenciler ABD’de düzenlenen Dünya Bilim ve Buluş Yarışması’nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

2024 ABD Bilim ve Buluş Yarışması 21-24 Ağustos tarihleri arasında Virginia Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İranlı öğrencilerin bilimsel ekiplerinin sorumlusu Mehdi Reşidi Cihan, 17 İranlı öğrenci mucidin sekiz takım (Elektronik, malzeme bilimi, robotik, biyoteknoloji dalı) halinde 2024 ABD Bilim ve Buluş Yarışması’na katıldığını belirtti.

Reşidi Cihan, “Dünyanın önemli bilim ve araştırma kuruluşlarının yanı sıra Google ve Microsoft'un da desteğiyle dört gün boyunca gerçekleştirilen 2024 ABD Bilim ve Buluş Yarışması’nda İranlı öğrenciler 2 altın ,3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak parladı” dedi.

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