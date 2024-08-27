BM: İsrailli yetkilinin Mescid-i Aksa'ya ilişkin açıklamaları gerilimi artırıyor

BM sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında gazetecilere hitaben "Bu tür açıklamaların tam tersi bir sonuç doğurduğu söylenebilir. Zaten onlar çok gergin olan bir durumu daha da kızıştırma riskiyle karşı karşıyalar." ifadelerini kullandı.

Kudüs'teki kutsal mekanların durumunun hassasiyetini vurgulayan Dujarric "Kudüs'teki kutsal mekanların üzerinde herkesin saygı duyması gereken bir statüsü var." dedi.

Dujarric gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için eylemlerde ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu anlaşmaya uyulması çağrısında bulundu.