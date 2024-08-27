27 Ağu 2024 12:20
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News ID: 85580144
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BM: İsrailli yetkilinin Mescid-i Aksa'ya ilişkin açıklamaları gerilimi artırıyor

27 Ağu 2024 12:20
News ID: 85580144
BM: İsrailli yetkilinin Mescid-i Aksa'ya ilişkin açıklamaları gerilimi artırıyor

Tahran, İRNA- BM, Pazartesi günü Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sinagog inşasına ilişkin son açıklamalarını kınayarak bu sözlerin "gerginliği" artırdığını söyledi. 

BM sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında gazetecilere hitaben "Bu tür açıklamaların tam tersi bir sonuç doğurduğu söylenebilir. Zaten onlar çok gergin olan bir durumu daha da kızıştırma riskiyle karşı karşıyalar." ifadelerini kullandı.

Kudüs'teki kutsal mekanların durumunun hassasiyetini vurgulayan Dujarric "Kudüs'teki kutsal mekanların üzerinde herkesin saygı duyması gereken bir statüsü var." dedi.

Dujarric gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için eylemlerde ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu anlaşmaya uyulması çağrısında bulundu.

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