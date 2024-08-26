Yedioth Ahronoth: Nasrallah Bir Kez Daha Oyun Kurallarını Belirledi

Yedioth Ahronoth gazetesinin Kuzey Filistin muhabiri Yair Kraus, İsraillilerin "neredeyse bir yıldır ateş hattında ördekler gibi yaşayan" güçlerinin sınırı geçip görevlerini yerine getireceklerini düşündüklerini, ancak "önleyici bir operasyon izlerken" şoke olduklarını aktardı.

Kraus, yerleşimcilerin sığınaklardaki zor koşullarını, direnişin fırlattığı füzeler ve roketlerin yanı sıra sürekli patlama sesleri ve elektrik kesintilerini ve her geçen gün kötüleşen durumu tarif ederken, Lübnan Hizbullahı'nın dünkü sabah saldırısına değinerek Nasrallah’ın bir kez daha oyun kurallarını belirlediğini ve 220 roket ve İHA fırlattıktan sonra saldırıyı durdurduğunu söyledi.

Kraus, "Netanyahu’nun bu önleyici saldırıdan faydalanmak yerine uçakların geri çekilmesi talimatını verdiğini" eleştirdi. Böyle bir ortamda "zafer peşinde koşmayan ve Kuzey'deki mültecileri evlerine döndürmek ve onları tehditlerden korumak için hiçbir şey yapmayan bir hükümet, anahtarları bırakmalı ve gitmelidir" dedi.

Son olarak, işgal altındaki Filistin kuzeyindeki yerleşimcilerinin, hükümetin kendileri ile Tel Aviv sakinleri arasında ayrımcılık yaptığını hissettiğini belirterek "Sayın Bakan ve General, siz bizi sahte vaatler ve yalan sloganlarla kandırdınız" diye yazdı.