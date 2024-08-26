Türkiye ile İran arasında işbirliğine vurgu

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi üzerine duruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran'ın yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve kabine üyelerinin İran Meclisi tarafından güvenoyu alması dolayısıyla tebriklerini ileterek, Türkiye hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti ile işbirliğine ve ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede siyasi ve bölgesel konuların yanı sıra, iki ülke arasındaki son ekonomik gelişmeler ve işbirlikleri de ele alındı ve taraflar, ikili ticari ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurgulandı.