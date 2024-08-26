Medya Kuruluşları, AB'nin İsrail ile Anlaşmalarını Askıya Almasını Talep Etti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve diğer 59 kuruluş, Gazze Şeridi'nde İsrail rejiminin saldırılarının başlamasından bu yana şehit olan gazetecilerin sayısındaki artışa ve basın özgürlüğünün ihlaline tepki olarak, Avrupa Birliği'nin İsrail rejimi ile işbirliği anlaşmalarını askıya almasını talep etti. Bu gruplar, ortak bir bildiride Avrupa Birliği'nin Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesine karşı İsrail'e yönelik hedefli yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

Fransız haber sitesi Barron's'un yazdığına göre, bu bildiri 29 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısından önce yayımlandı. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de bu bildirinin imzacıları arasında yer aldı.

Bildiride "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırısı, son on yılların gazeteciler için en ölümcül dönemi olmuştur. Gazetecilerin kasıtlı ve gelişigüzel bir şekilde öldürülmesi savaş suçudur." ifadeleri yer aldı.