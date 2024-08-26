Tel Aviv’in hayali caydırıcılığının Hizbullah'ın ilk füze ve İHA saldırısıyla yok olması

Lübnan gazetesi "El-Liva", "Hizbullah'ın Derin Tepkisi, İsrail’in Caydırıcılık Gücüne İlişkin Tüm Kavramları Yok Etti" başlıklı yazısında, Hizbullah'ın komutan Fuad Şükür'e yapılan suikasta verilecek tepki için beklemeye son verdiğini ve Pazar günü birkaç saat içinde Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’in derinliklerindeki askeri hedeflerine karşı misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırıların etkileri, rejimin medya ve siyasi sansürüne rağmen ortaya çıktı.

Gazete, Hizbullah'ın bu tepkisinin, İsrail rejiminin son bir ay içindeki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından geldiğini ve Hizbullah'ın tepkisinin askeri hedeflere odaklanarak düşmana misilleme amacı taşıdığını vurguladı. İslami Direniş, sivil alanlara saldırmadı ve düşmana bahane vermedi.

El-Liva gazetesi, bu tepkinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro eski Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta İran’ın olası tepkisinden bağımsız olduğunu belirtti. Ancak El-Aksa Fırtınası operasyonu bağlamında bazı gözlemciler ve analistler, bu tepkiyi Filistin’in özgürlüğü için verilen mücadeleler doğrultusunda kader belirleyici bir savaş olarak değerlendiriyor.