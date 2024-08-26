İstanbul’da binlerce kişinin katılımıyla Gazze’ye destek yürüyüşü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu protesto yürüyüşü, İstanbul'daki tarihi Fatih Camii'nden başladı ve yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla Edirnekapı bölgesinde sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin’e destek ve Gazze’deki Siyonist rejim suçlarını kınayan mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Yürüyüş sırasında Kur’an-ı Kerim'den ayetler okundu, dualar edildi ve İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Bu yürüyüşte "Mavi Marmara" Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Sonkur da bir konuşma yaptı. Sonkur, İsrail'in medyada Gazze'ye erişim sağlanabileceğine dair sunduğu görüntülerin gerçek olmadığını belirtti.

Sonkur, Gazze'ye deniz yoluyla ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek, Gazze halkına yardım ulaştırmak için İstanbul’dan hareket etmeye hazırlanan "Özgürlük" gemisinin Siyonist rejim tarafından birçok engelle karşılaştığını söyledi.