Hamas ve İslami Cihad’dan Hizbullah’a tebrik mesaji

Hamas’ın yayınladığı bildiride, “Fuad Şukr'e düzenlenen suikasta ve Gazze ile Lübnan’da devam eden saldırılara tepki olarak Siyonist rejimin birçok hayati ve stratejik hedefine karşı düzenlediği operasyondan dolayı Hizbullah savaşçılarını tebrik ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını kınayan Hamas, Siyonist rejimin derinliklerine inen bu sert tepkiyi, faşist işgal rejiminin kabinesine bir tokat olarak değerlendirerek, “Hizbullah'ın operasyonu, terörün ve Filistin ve Lübnan uluslarına karşı işlenen suçların cevapsız kalmayacağı, işgal rejiminin saldırı planlarına ulaşamayacağı mesajını taşıyor” açıklamasında bulundu.

Filistin İslami Cihad Hareketi ise yayınladığı bildiride, işgalci rejime yönelik düzenlediği operasyondan dolayı Hizbullah’ı tebrik ederek, bu operasyonun Siyonist rejimin yalnızca güç dilinden anladığını gösterdiğini belirtti.