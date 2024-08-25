25 Ağu 2024 18:18
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News ID: 85578461
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Hamas ve İslami Cihad’dan Hizbullah’a tebrik mesaji

25 Ağu 2024 18:18
News ID: 85578461
Hamas ve İslami Cihad’dan Hizbullah’a tebrik mesaji

Tahran, İRNA- Hamas ve İslami Cihad hareketi yayınladığı ayrı ayrı bildirilerde, Beyrut'ta direniş komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e karşı düzenlediği operasyondan dolayı Hizbullah’ı tebrik etti.

Hamas’ın yayınladığı bildiride, “Fuad Şukr'e düzenlenen suikasta ve Gazze ile Lübnan’da devam eden saldırılara tepki olarak Siyonist rejimin birçok hayati ve stratejik hedefine karşı düzenlediği operasyondan dolayı Hizbullah savaşçılarını tebrik ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını kınayan Hamas, Siyonist rejimin derinliklerine inen bu sert tepkiyi, faşist işgal rejiminin kabinesine bir tokat olarak değerlendirerek, “Hizbullah'ın operasyonu, terörün ve Filistin ve Lübnan uluslarına karşı işlenen suçların cevapsız kalmayacağı, işgal rejiminin saldırı planlarına ulaşamayacağı mesajını taşıyor” açıklamasında bulundu.

Filistin İslami Cihad Hareketi ise yayınladığı bildiride, işgalci rejime yönelik düzenlediği operasyondan dolayı Hizbullah’ı tebrik ederek, bu operasyonun Siyonist rejimin yalnızca güç dilinden anladığını gösterdiğini belirtti.

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