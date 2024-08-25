25 Ağu 2024 16:08
Journalist ID: 5630
News ID: 85578399
T T
0 Persons

İran'ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı tarih yazdı

25 Ağu 2024 16:08
News ID: 85578399
İran'ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı tarih yazdı

Tahran, İRNA- 22. Asya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden İran’ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı tarih yazdı.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Asya Karate Şampiyonası'nın son gününde İran’ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı 6 altın, bir Gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .