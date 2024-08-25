Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Asya Karate Şampiyonası'nın son gününde İran’ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı 6 altın, bir Gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.
İran'ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı tarih yazdı
25 Ağu 2024 16:08
News ID: 85578399
Tahran, İRNA- 22. Asya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden İran’ın 21 Yaş Altı Milli Karate Takımı tarih yazdı.
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