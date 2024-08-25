Ayetullah Hamaney: Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek

Bu sabah başkent Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla Erbain matem töreni düzenlendi.

Burada Erbain Günü hakkında konuşma yapan Ayetullah Hamaney, ''Aşura Ziyareti duasında İmam Hüseyin’e hitaben şu ifadeler dile getirilir: Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben kıyamet gününe kadar sizin ile barışık olanlarla barışığım, sizinle savaşanlarla savaş halindeyim. Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek.'' dedi.

Bugün düzenlenen Erbain matem merasimlerine atıfta bulunan Ayetullah Hamaney, “Bu savaş devam edecek. Hüseyin Cephesi kendini tanıtmıştır, İmam Hüseyin (a.s) Kerbela'ya yaptığı ziyaret sırasında birkaç yerde amacının ne olduğu açıkladı ve Hüseyin cephesinin zulüm cephesine karşı savaştığını dile getirdi” ifadelerinde bulundu.

Bu savaşın çeşitili biçimleri olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, ''Kılıç ve mızrak çağındaki durum ile atom ve yapay zeka çağındaki durum çok farklıdır, ancak savaş hâlâ var.'' ifadesini kullandı.