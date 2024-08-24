Siyonist askerlerden Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık

El Cezire televizyonu, Gazze'deki camilerin yıkılması ve Kur'an-ı Kerim'lerin Siyonist askerler tarafından yakılmasıyla ilgili bir video yayımladı. Bu videoda, Siyonist askerlerin Gazze'nin kuzeyindeki "Beni Salih" camisinin içine girdikten sonra Kur'an-ı Kerim'leri yırtıp yaktıkları görülüyor.

El Cezire tarafından yayımlanan başka bir video ise, Siyonist askerlerin Güney Gazze'deki "Han Yunus" Ulu Camii'ni yıkma anını gösteriyor. Bir asırlık geçmişe sahip olan bu cami, bölgedeki en eski camilerden biri olarak biliniyor.

Katar merkezli televizyon, camilerin yıkılması ve Kur'an-ı Kerim'lerin yakılmasını, Siyonistlerin dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslümanın inancına yönelik bir hakaret olarak nitelendirdi.

Bu habere göre, işgalci rejimin Gazze'ye yönelik son saldırısında 14 asırlık bir geçmişe sahip olan Gazze'deki "El-Umari" Camii de yıkıldı.

İşgalci ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 609 cami tamamen yıkılırken, 211 cami de kısmen hasar gördü. Ayrıca, Siyonistler üç kiliseyi de yıktı.