24 Ağu 2024 16:00
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News ID: 85577720
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İran Çitası bu defa Nişabur'daki Haydari Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görüldü+ video

24 Ağu 2024 16:00
News ID: 85577720
İran Çitası bu defa Nişabur'daki Haydari Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görüldü+ video

Meşhed, İRNA - Horasan Razavi Çevre Koruma Genel Müdürü, Muhammed Hüseyin Cehan Tab adlı bu kuruma bağlı bir çevre koruma görevlisinin, Nişabur ilçesindeki Haydari Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda defalarca bu türü gözlemledikten sonra İran Çitası' nı görüntülemeyi başardığını söyledi.

Mehdi Allahpur, cumartesi günü IRNA muhabirine yaptığı açıklamada, Çita'nın gececi ve gizlenmeyi seven bir kedi türü olduğunu, bu nedenle gündüz vakti görülüp kaydedilmesinin kolay olmadığını belirtti. Allahpur, bu türün biyoçeşitlilik döngüsündeki çok değerli türlerden biri olduğunu, bir bölgede görülmesi ve kaydedilmesinin o bölgenin zengin biyotopunun bir kanıtı olmasının yanı sıra, o bölgedeki koruma çalışmalarını da değiştireceğini söyledi.

İran Çitası, şu anda Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer almakta olup, beyaz başlı ördekle birlikte tehlike altındaki (ENDANGERED) türler arasında sınıflandırılmaktadır.

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