Erakçi: Direniş eksenine tam destek vereceğiz

Tahran'ın güneyindeki Şehri Rey'de, Hz. Abdulazim Hasani'nin kutsal türbesi mütevellisi Hüccetülislam ve Müslimin Seyyid Ali Kazı Asker ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erakçi, direniş ekseniyle olan bağın temel bir bağ olduğunu vurgulayarak, "Direniş eksenine tam destek vereceğiz" dedi.

Direnişin önemine dikkat çeken Erakçi, "Mazlum Gazze halkını ve direniş eksenini tam olarak destekleyeceğiz. Gerçek Vaat Operasyonu, saha ve diplomasinin birleşiminin bir örneğiydi ve Şehit Emir Abdullahiyan bunu gerçekleştirmeye çalıştı" diye ekledi.

Arakçı, "Gerçek Vaat , kesin bir yanıt olmasının yanı sıra, bölgede savaşın yayılmasını da önledi. Bugün de aynı şekilde olacak. Silahlı kuvvetlerle koordinasyon içinde ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını sağlayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı, göreve başlamadan önce Şehit Emir Abdullahiyan'ın kabrini ziyaret etmeyi bir vazife olarak gördüğünü belirterek, onunla yeniden antlaşmak istediğini söyledi.

Erakçi son olarak "Umarım Allah'ın izniyle hak yolunda adım atar, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı, Yüce Liderin talimatları doğrultusunda temin ederiz" ifadelerini kullandı.