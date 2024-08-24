 Hamas bana zarar vermedi/ İsrail medyasının kurbanı olmayacağım!

Hamas'ın askeri kanadı olan Şehit İzzeddin Kassam Tugayları tarafından esir alınan "Noa Argamani" isimli Siyonist kadın, "Aksa Fırtınası" operasyonu sırasında esir alındıktan sonra asla dövülmediğini belirtti ve İsrail medyasının ifadelerini çarpıttığını söyledi.

Argamani, Instagram sayfasında "İsrail medyasının son 24 saat içinde yaptığı ve benim adıma yayımladığı röportajları görmezden gelemem." ifadelerini paylaştı.

Ayrıca, Kassam Tugayları'nın esaret sırasında kendisini ne dövdüğünü ne de saçlarını kestiğini, yaralanmasının İsrail ordusunun savaş uçakları tarafından yapılan saldırılar sonucu bir duvarın yıkılmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Bırakılan kadın, Kassam Tugayları tarafından esir tutulduğu süre boyunca kimsenin kendisine zarar vermediğini, ancak İsrail ordusunun bombalaması sonucu yaralandığını vurguladı.

Argamani ayrıca "İsrail medyasının kurbanı olmayacağım " ifadelerini kullandı.

Kendisi ve diğer iki Siyonist esir, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'na İsrail ordusu tarafından yapılan saldırı sırasında esir tutuluyordu. Bu saldırıda 300'den fazla Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralandı.

Argamani, daha önce tutulduğu eve İsrail ordusunun düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "Roketin eve çarptığını gördüm. Öleceğimden emindim, her şeyin bittiğini düşündüm ama hayatta kaldım." ifadelerini kullandı.

El Cezire'nin haberine göre, Argamani'nin açıklamaları, birçok Siyonist yetkilisi ve medyası için hoş karşılanmadı.

Yaklaşık iki ay önce Argamani ve üç diğer Siyonist esir, Gazze'nin merkezindeki Nasirat Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu serbest bırakıldılar. Bu saldırıda 300'den fazla Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralanmıştı.

