24 Ağu 2024 12:43
News ID: 85577458
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journalistZahra Hamidia

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Siyonistlerin %75’i, işgal altındaki kuzey Filistin’de kabinenin performansından memnun değil

24 Ağu 2024 12:43
News ID: 85577458
Siyonistlerin %75’i, işgal altındaki kuzey Filistin’de kabinenin performansından memnun değil

Tahran, İRNA - Yapılan son bir anketin sonuçları, Siyonistlerin, Lübnan direnişinin işgal altındaki Kuzey Filistin’e yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak, bu konuda "Binyamin Netanyahu" kabinesinin performansından ve bu saldırıları durdurmadaki başarısızlığından son derece memnuniyetsiz olduklarını gösteriyor.

El-Ahd haber sitesinde yer alan habere göre, Siyonist rejime ait Kanal 12 televizyonu tarafından yapılan bir ankete göre, Siyonistlerin %75'i, rejimin işgal altındaki Kuzey Filistin’deki kabine performansını kötü olarak tanımladı.

Bu ankete göre, Siyonistlerin %55'i erken seçim yapılmasını isterken, %36'sı mevcut kabinenin devam etmesini istiyor.

El-Ahd’in yazdığına göre, geçtiğimiz Temmuz ayında işgal altındaki topraklarda yapılan bir ankete göre, %73’ü Siyonist rejim kabinesine düşük veya çok düşük güven duyduğunu belirtmiş ve %86'sı da bu rejimin güvenlik durumundan oldukça endişeliydi.

0 Persons
journalistZahra Hamidia

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