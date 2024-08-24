Siyonistlerin %75’i, işgal altındaki kuzey Filistin’de kabinenin performansından memnun değil

El-Ahd haber sitesinde yer alan habere göre, Siyonist rejime ait Kanal 12 televizyonu tarafından yapılan bir ankete göre, Siyonistlerin %75'i, rejimin işgal altındaki Kuzey Filistin’deki kabine performansını kötü olarak tanımladı.

Bu ankete göre, Siyonistlerin %55'i erken seçim yapılmasını isterken, %36'sı mevcut kabinenin devam etmesini istiyor.

El-Ahd’in yazdığına göre, geçtiğimiz Temmuz ayında işgal altındaki topraklarda yapılan bir ankete göre, %73’ü Siyonist rejim kabinesine düşük veya çok düşük güven duyduğunu belirtmiş ve %86'sı da bu rejimin güvenlik durumundan oldukça endişeliydi.