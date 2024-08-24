Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan İmam Humeyni'nin ilkelerine bağlılık yemini

Cumhurbaşkanı Mesud Pezikiyaan ve Bakanlar Kurulu üyeleri bu sabah , Devlet Haftası'nın başlangıcı vesilesiyle İslam Devrimi'nin kurucusunun türbesine giderek, merhum İmam Humeyni'nin ilkelerine yeniden bağlılık yemini ettiler.

Bu törende, İslam Devrimi'nin kurucusunun torunu Seyyid Hasan Humeyni de Cumhurbaşkanı ve on dördüncü Bakanlar Kurulu üyelerine eşlik etti.

Devlet Haftası, İslam Devrimi'nin iki büyük devlet adamı Şehit Muhammed Ali Recai (Cumhurbaşkanı) ve Şehit Hüccetülislam ve Müslümanların Doktoru Muhammed Cevad Bahoner'in şehadetlerinin anısına, Ağustos ayının ilk haftası olarak adlandırılmıştır.