22 Ağu 2024 16:37
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News ID: 85576092
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Seyyid Ammar Hakim'den Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

22 Ağu 2024 16:37
News ID: 85576092
Seyyid Ammar Hakim'den Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Bağdat, İRNA - Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hakim, bir mesaj yayımlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ı hükümeti kurduğu için tebrik etti.

Seyyid Ammar Hakim, Perşembe günü gönderdiği tebrik mesajında, Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın hükümetini kurarak Meclis'ten güvenoyu almış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri mesajında, İran hükümetinin bölgedeki mevcut durumu doğru bir şekilde anladığını ve bölgede gerginliği önlemek için çaba gösterdiğini belirtti. Hakim, bu kabinenin ulusal bir mutabakatı temsil ettiğini, bu aşamanın haklarına ve koşullarına ileri düzeyde bir yanıt sunduğunu, mevcut tehlikelerin derinlemesine farkında olduğunu ve bu dönemin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekçilik ile siyasi hikmeti birleştirdiğini vurguladı.

Hakim, Pezeşkiyan'ın yaklaşımına ve eğilimlerine güven duyduğunu da sözlerine ekledi.

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