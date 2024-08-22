Siyonist generalden İsrail rejiminin bir yıldan az sürede çökebileceği uyarısı

Emekli Siyonist general ve askeri uzman Yitzhak Brick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına ulaşılmasını engelleyen tutumunu bir kez daha eleştirdi.

Brick, Netanyahu'nun ek koşullarının ateşkesi ve rehinelerin geri getirilmesini zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca, Hamas ve Hizbullah ile savaşın devam etmesi durumunda, İsrail rejiminin bir yıldan kısa sürede çökeceği konusunda uyardı. Brick, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze bataklığında boğulduklarını, askerlerini kaybettiklerini ve Hamas'ı yok etme hedefine ulaşamadıklarını anlamaya başladığını belirtti.

Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varma çabalarına rağmen, Netanyahu, bu anlaşmayı engelleyen adımlar atarak, Hamas ile bir anlaşmaya varılacağından emin olmadığını açıkladı. Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim hattından ve Gazze'nin Mısır sınırındaki Filadelfiya (Salahaddin) hattından hiçbir şart altında geri çekilmeyeceğini duyurdu.