İsrail güvenlik kurumlarının yetersizliğinin itirafı: 1200'den fazla İHA işgal altındaki Filistin'e sızdı

Yedioth Ahronoth gazetesi, kuzey cephesinde savaşın başlamasından bu yana 1200'den fazla İHA'nın işgal altındaki Filistin'e sızdığını ve bu İHA'ların patlayıcı maddelerle donatıldığını ve güvenlik kurumlarının bu durumla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Öte yandan Siyonist medyası bugün, direniş İHA'larının sızma ihtimaline karşı İsrail'in kuzeyinde yer alan Galilee'de (Cebel-i Celil) sirenlerin çaldığını bildirdi.

Daha önce, İsrail Hayom gazetesi bir raporunda, Hizbullah'a ait bir İHA'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikametgahını görüntüleme olasılığından bahsetmiş ve bazı İsrail savaş uçaklarının, Kudüs'te yer alan Gaza Caddesi'ndeki "Kaiser" villasına yakın hava sahasında İHA'ların varlığını incelemek için gönderildiğini ancak olası İHA'ları tespit edemediklerini ifade etmişti.