Siyonist Medya: Blinken, esir takası görüşmelerine büyük zarar verdi

Sama Filistin Haber Ajansı'nın haberine göre, Yedioth Ahronoth gazetesi, Blinken'ın Netanyahu'nun ABD'nin anlaşma sağlama önerisini kabul ettiğini açıkladıktan sonra müzakerelere ciddi zarar verdiğini belirten kaynaklara yer verdi. Bu kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu'nun yanında durarak esir takası anlaşmasının sonunu getirdiğini ifade etti.

Blinken'ın açıklamalarından, Washington'un İsrail rejiminin Filadelfiya Koridoru'nu işgaline devam etmesini desteklediği sonucu çıkarılabilir; bu ise Mısır ve Hamas'ın kabul etmediği bir durumdur.

Yedioth Ahronoth, İsrail rejiminin müzakere ekibinin Blinken'ın açıklamalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.