1,7 milyon Filistinli Gazze'de yerinden edildi

Gazze'deki Filistin Hükümeti Bilgi Ofisi, yayınladığı bir bildiride, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde sivillere karşı en vahşi suçları işlemeye devam ettiğini ve bunlar arasında bir milyon 700 binden fazla Filistinli sivilin zorla göç ettirilmesi ve yerlerinden edilmesi suçunun da yer aldığını belirtti.

Bildiride, İsrail rejiminin katliam ve bombalama tehditleriyle, kullanımı uluslararası düzeyde yasaklanmış ve insanlığa karşı suç sayılan silahlarla Filistinli sivilleri evlerini terk etmeye ve zorunlu olarak yerlerinden edilmeye zorladığı ifade edildi. Bu durum, İsrail rejiminin kasten ve önceden planlanmış bir şekilde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri çok küçük bir alanda toplayarak boğmaya çalıştığına şüphe bırakmamaktadır; bu alan Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün onda birinden daha azını kapsamaktadır.