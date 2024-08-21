İran, dünya genelinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri

Inna Gladkova, uluslararası kuruluşların sağlık bakanlığına bağışladığı sağlık malzemelerinin gümrük işlemleri sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Gladkova, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 40 yıllık bir süredir İran İslam Cumhuriyeti, özellikle İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Göç Örgütü ile çok yakın işbirliği içindedir. Bu işbirliklerinin sonucunda İran'da çok olumlu projelere imza atılıyor.”dedi.

Gladkova, “Bulaşıcı hastalıklar alanında uluslararası kuruluşların bağışladığı malzemeler faydalı görülüyor ve İran, hepatit C'nin ortadan kaldırılması alanında değerli önlemler almıştır.” ifadesini kullandı.