Dünyada ilk / Alborz'da diş hekimliği eğitimi için uygun macun icat edildi

Alborz Eyaleti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Çarşamba günü IRNA'ya yapılan açıklamaya göre; bu tür bir macun, üniversitenin öğretim üyesi ve restoratif ve estetik diş hekimliği uzmanı Dr. Zehra Malik Hüseyni tarafından icat edildi.

Bu yeni bilimsel başarı, ilkokuldan tıp fakültelerine kadar her yaştan gruba vücudun çeşitli parçalarının eğitimi için kullanılabilir.

Daha önce, diş hekimliği öğrencileri dişin yapısını tanımak için alçı ve mum kullanıyorlardı, ancak bu malzemeler çok sert olup, diş restorasyonunun gerçek malzemelerine hiç benzemiyordu. Ayrıca, bu malzemelerle çalışırken çevresel kirlilik de çok fazla oluyordu. Bu raporda ayrıca, üniversitelerde kullanılan eğitim macunlarının kırılma olasılığının çok yüksek olduğu ve öğrencilerin öğrenme sürecini defalarca tekrarlayamadığı belirtilmişti.

Yeni macun çok yumuşak ve esnek olması hasebiyle öğrenciler dişin şeklini birkaç kez yeniden oluşturabilir ve anatomisini tam olarak öğrenebilir. Bu sebeple artık plastik dişlere ihtiyaç duyulmamakta ve bu macunun kullanımı oldukça ekonomik.