21 Ağu 2024 10:41
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News ID: 85574660
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İran: İsrail'e verilecek yanıt, en az bekledikleri zaman ve şartlarda olacak

21 Ağu 2024 10:41
News ID: 85574660
İran: İsrail'e verilecek yanıt, en az bekledikleri zaman ve şartlarda olacak

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın ardından Tahran'ın, İsrail'e nasıl yanıt vereceği konusunda açıklamada bulundu.

Temsilcilik yaptığı açıklamada "Muhtemelen İran'ın yanıtı, İsrail rejiminin en az beklediği bir zaman ve koşullarda gerçekleşecek. Belki gözleri gökyüzüne ve radar ekranlarına odaklanmışken, yerden gelecek bir hamleyle şaşkına dönecekler ya da her iki unsurun birleşimi olabilir," dedi.

Salı gecesi yerel saatle yapılan açıklamada, İran'ın Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucunu beklemek amacıyla İsrail'e yanıtını erteleyip ertelemediği sorusuna yanıt verildi. Temsilcilik, "İran'ın yanıtı iki ana sonuca ulaşmalı. Birincisi, saldırganı suikast ve İran'ın ulusal egemenliğini ihlal ettiği için cezalandırmak. İkincisi ise, İran'ın caydırıcılık gücünü artırarak rejime büyük bir pişmanlık yaşatmak ve gelecekteki olası saldırıları önlemek olmalıdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İran'ın vereceği yanıtın, Gazze'deki olası bir ateşkesi olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan temsilcilik, "İran'ın yanıtı, İsrail'in en az beklediği bir zaman ve şekilde olacak. Belki gözleri gökyüzüne ve radar ekranlarına odaklanmışken, yerden gelen bir hareketle şaşkına dönecekler ya da her iki unsurun birleşimiyle bu gerçekleşecek," şeklinde ekledi.

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