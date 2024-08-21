İran: İsrail'e verilecek yanıt, en az bekledikleri zaman ve şartlarda olacak

Temsilcilik yaptığı açıklamada "Muhtemelen İran'ın yanıtı, İsrail rejiminin en az beklediği bir zaman ve koşullarda gerçekleşecek. Belki gözleri gökyüzüne ve radar ekranlarına odaklanmışken, yerden gelecek bir hamleyle şaşkına dönecekler ya da her iki unsurun birleşimi olabilir," dedi.

Salı gecesi yerel saatle yapılan açıklamada, İran'ın Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucunu beklemek amacıyla İsrail'e yanıtını erteleyip ertelemediği sorusuna yanıt verildi. Temsilcilik, "İran'ın yanıtı iki ana sonuca ulaşmalı. Birincisi, saldırganı suikast ve İran'ın ulusal egemenliğini ihlal ettiği için cezalandırmak. İkincisi ise, İran'ın caydırıcılık gücünü artırarak rejime büyük bir pişmanlık yaşatmak ve gelecekteki olası saldırıları önlemek olmalıdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İran'ın vereceği yanıtın, Gazze'deki olası bir ateşkesi olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan temsilcilik, "İran'ın yanıtı, İsrail'in en az beklediği bir zaman ve şekilde olacak. Belki gözleri gökyüzüne ve radar ekranlarına odaklanmışken, yerden gelen bir hareketle şaşkına dönecekler ya da her iki unsurun birleşimiyle bu gerçekleşecek," şeklinde ekledi.