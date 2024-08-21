İran ve Küba'dan, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının sonuçlarını anlatan ortak çalışma

Bu toplantı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ni (BTWC) güçlendirme amaçlı dördüncü çalışma grubu toplantısında gerçekleştirildi.

Razi Enstitüsü ve İran Pastor Enstitüsü temsilcileri, bu oturumda, İran İslam Cumhuriyeti'nin biyolojik ve yaşam bilimleri alanındaki başarılarına ve Senegal, Moritanya, Mali, Özbekistan ve Küba gibi ülkelerle aşı ve serum üretimi konusundaki uluslararası işbirliği örneklerine değinerek, ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın uluslararası haklarından yararlanma konusunda karşılaştığı zorlukları tartıştılar.