21 Ağu 2024 10:13
Journalist ID: 5446
News ID: 85574629
T T
0 Persons

Ekler

İran ve Küba'dan, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının sonuçlarını anlatan ortak çalışma

21 Ağu 2024 10:13
News ID: 85574629
İran ve Küba'dan, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının sonuçlarını anlatan ortak çalışma

Tahran, İRNA - İran Pastor Enstitüsü ve Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü, Kübalı meslektaşlarıyla birlikte düzenledikleri bir toplantıda, ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarının ve sınırlayıcı eylemlerinin ülkelerin biyolojik bilimler ve teknolojilerden yararlanması üzerindeki etkilerini ve engellerini ele aldı.

Bu toplantı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ni (BTWC) güçlendirme amaçlı dördüncü çalışma grubu toplantısında gerçekleştirildi.

Razi Enstitüsü ve İran Pastor Enstitüsü temsilcileri, bu oturumda, İran İslam Cumhuriyeti'nin biyolojik ve yaşam bilimleri alanındaki başarılarına ve Senegal, Moritanya, Mali, Özbekistan ve Küba gibi ülkelerle aşı ve serum üretimi konusundaki uluslararası işbirliği örneklerine değinerek, ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın uluslararası haklarından yararlanma konusunda karşılaştığı zorlukları tartıştılar.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .