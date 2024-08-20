Filistin Direnişi'nden Hizbullah'a mesaj: Zafer yakın ve Hayber'in yeniden fethi için ilerleme zamanı

Filistin Direnişi, Lübnan İslami Direnişi’ne ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'a, şehitlere, yaralılara ve bu hareketin kararlı savaşçılarına selam ve saygılarını iletti.

Mesajda Hizbullah savaşçılarına hitaben "Sevgili kardeşler, sizler en iyi kardeş, destekçi ve sadık direnişçiler olarak, on aydan fazla bir süredir, düşmanla mücadelenizde en değerli varlıklarınızı feda ederek gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlığa tanık oluyoruz. Düşman, sizinle yüzleşmekten korkuyor." ifadeleri yer aldı.

Filistin Direnişi mesajın devamında "Bu ümmetin kaderini belirleyen anlarda ve yakın ve uzaktan yardım umudunun tükenmesiyle, Gazze'nin kalbinden size bu mesajı gönderiyoruz. Düşman, Gazze Şeridi'nin sokaklarında parmak uçlarında korkuyla dolaşıyor ve acı içinde gece gündüz bekleyişini sürdürüyor. Düşman, değerlendirmelerinde ve hesaplamalarında hata yaptı. Görevinizi başarıyla yerine getireceğinizden eminiz. Gücünüzü ve İran'dan Suriye'ye, Irak'tan Yemen'e kadar uzanan direniş eksenindeki diğer kardeşlerimizin etkili cihadını göreceğiz. Şimdi Hayber kapısının yeniden fethi ve 'İsrail'i yok etme çabası için ilerleme zamanıdır. Aksa Tufanı savaşındaki cesaretinizle mücadelemizde ortağımız oldunuz, size söylüyoruz ki zafer yakındır. Sabır gösterin, çünkü zafer ve sevgili Filistin topraklarının ve kutsal mekanlarının tam özgürlüğü yakındır." ifadelerini kullandı.