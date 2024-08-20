20 Ağu 2024 17:26
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News ID: 85574117
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Gazze'deki şehit gazeteci sayısı 172'ye yükseldi; Hamza Martaci de şehit kervanına katıldı

20 Ağu 2024 17:26
News ID: 85574117
Gazze'deki şehit gazeteci sayısı 172'ye yükseldi; Hamza Martaci de şehit kervanına katıldı

Tahran, İRNA - Medya kaynakları, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha şehit olduğunu ve böylece gazeteci şehitlerinin sayısının 172'ye yükseldiğini bildirdi.

El-Kuds haber kanalı, Filistinli gazeteci Hamza Martaci'nin bugün Siyonist ordunun Gazze'nin batısındaki Mustafa Hafız Okulu'na düzenlediği saldırıda şehit olduğunu ve böylece başka bir Filistinli gazeteci olan şehit kardeşi Yaser Martaci'ye katıldığını açıkladı.

Gazze'deki şehit gazeteci sayısı 172'ye yükseldi; Hamza Martaci de şehit kervanına katıldı

Hamza ve Yaser Martaci  ile birlikte, Gazze Şeridi'nde şehit olan medya mensuplarının sayısı 172'ye ulaştı. Bugün öğleden sonra İsrail rejimi ordusunun Gazze şehrindeki Mustafa Hafız Okulu'ndaki Filistinli mültecilere düzenlediği saldırıda en az 12 kişi şehit oldu ve birçok kişi yaralandı. 

Raporlara göre, birçok Filistinli vatandaş hala okulun enkazının altında ve şehitler ve yaralıların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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