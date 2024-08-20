20 Ağu 2024 15:36
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News ID: 85573929
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Gazze şehitlerinin sayısı 40.173'e yükseldi

20 Ağu 2024 15:36
News ID: 85573929
Gazze şehitlerinin sayısı 40.173'e yükseldi

Tahran, İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 40.173 Filistinli vatandaşın şehit olduğunu açıkladı.

El Cezire haber kanalının aktardığına göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 3 katliam gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucunda 34 kişinin şehit olduğunu, 114 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu son kayıplarla birlikte, Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlamasından bu yana Gazze'deki şehit sayısı 40.173'e, yaralı sayısı ise 92.857'ye ulaştı.

Bu haber, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli vatandaşın şehit olduğu ve 16 kişinin yaralandığı raporlarının hemen ardından geldi.

Aynı zamanda, El Cezire'nin Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Salı günü Gazze'nin güneyinde, Refah şehrinin kuzeybatısında bulunan el-Mavasi bölgesindeki Filistinli mültecilerin çadırlarına topçu ateşi ve mermi saldırısı düzenledi.

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