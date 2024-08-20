Gazze savaşını protesto edenler, Demokrat Parti’nin ulusal toplantısının yapıldığı yerin etrafındaki bariyeri kırdı

İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto edenler, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın meşaleyi Demokrat Parti'nin yeni adayı Kamala Harris'e devretmesinden kısa bir süre önce, Chicago'daki Demokratların ulusal toplantısının dış güvenlik bariyerini kısa bir süreliğine kırdı.

Biden, bir saat süren konuşmasında doğrudan güvenlik açığına değinmedi, ancak "Sokaklarda olan o protestocuların bir noktası var. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmada her iki taraftan da birçok masum insan ölüyor," dedi.

Yaklaşık 100 protestocudan oluşan küçük bir grup, yürüyüşe katılan diğerlerinden ayrıldı ve toplantı yerinin çevresindeki metal bariyerleri ilk gün hedef aldı.

Aynı zamanda polis, cop kullanarak onların iç çemberine ulaşmasını engelledi. Chicago polisi yaptığı açıklamada, protestocuların Demokratların ulusal toplantı yerinin dış çevresindeki bariyerlerin bir kısmını kırdığını, ancak polis güçlerinin derhal olay yerine müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtti. Hiçbir noktada güvenlik ihlali olmadı ve hiçbir koruma için tehdit oluşmadı.

Hafta boyunca da protesto grupları, Biden yönetiminin İsrail savaşına verdiği destek nedeniyle geniş çaplı gösteriler yapılmasını talep etti.