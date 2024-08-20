20 Ağu 2024 11:55
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News ID: 85573648
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Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanına Siyonistlerden saldırı

20 Ağu 2024 11:55
News ID: 85573648
Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanına Siyonistlerden saldırı

Tahran, İRNA - Salı sabahı, haber kaynakları, bir grup Siyonist yerleşimcinin İsrail rejiminin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e saldırdığını ve onu terörist olarak nitelendirdiğini bildirdi.

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist protestocular, Ben-Gvir'in işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Kahal yerleşiminde bir benzin istasyonunda olduğunu öğrendikten sonra yolu kapattılar. Protestocular, Ben-Gvir'i ve destekçilerini rejimi yok olmaya sürükleyen yıkıcı bir terörist olarak tanımladı. Ayrıca onun psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediler.

Siyonistler, Netanyahu kabinesinin on aydan fazla bir süredir geçmesine rağmen, sorunlarını ve Siyonist esirlerin durumunu çözmede başarısız olduğunu iddia ederek Ben-Gvir'in yolunu kestiler. Ayrıca, binlerce yerleşimcinin Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği saldırılarından korkarak evlerini terk ettiğini ve yerinden olduğunu belirttiler.

Siyonist yerleşimciler, Ben-Gvir'i, diğer kabine bakanlarını ve Netanyahu'yu, özellikle Gazze'de ateşkese karşı çıktıkları için, mevcut durumlarından sorumlu tutuyorlar.

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