Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanına Siyonistlerden saldırı

El Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist protestocular, Ben-Gvir'in işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Kahal yerleşiminde bir benzin istasyonunda olduğunu öğrendikten sonra yolu kapattılar. Protestocular, Ben-Gvir'i ve destekçilerini rejimi yok olmaya sürükleyen yıkıcı bir terörist olarak tanımladı. Ayrıca onun psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediler.

Siyonistler, Netanyahu kabinesinin on aydan fazla bir süredir geçmesine rağmen, sorunlarını ve Siyonist esirlerin durumunu çözmede başarısız olduğunu iddia ederek Ben-Gvir'in yolunu kestiler. Ayrıca, binlerce yerleşimcinin Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği saldırılarından korkarak evlerini terk ettiğini ve yerinden olduğunu belirttiler.

Siyonist yerleşimciler, Ben-Gvir'i, diğer kabine bakanlarını ve Netanyahu'yu, özellikle Gazze'de ateşkese karşı çıktıkları için, mevcut durumlarından sorumlu tutuyorlar.