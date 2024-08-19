Hizbullah, Siyonist rejimin Lübnan’a sızmasını önledi

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejim güçlerinin Lübnan’ın güneyinde bulunan “Ayta eş-Şab” bölgesine sızmaya çalıştığını duyurdu.
Hizbullah yaptığı açıklamada, direniş savaşçılarının roket ve havan saldırılarıyla Siyonist askerlerini geri çekilmeye zorladığını bildirdi.
Bu operasyonda çok sayıda Siyonist askerin öldüğü veya yaralandığı açıklandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi ayrıca bu sabah işgal altındaki Flistin’in kuzeyine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.
Hizbullah’ın saldırısında Batı Celile ve Nahariya bölgesi hedef alındı. Bu saldırı sonrası işgal atındaki Filistin’in kuzeyinde sirenler çalmaya başladı.
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