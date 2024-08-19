19 Ağu 2024 14:12
Journalist ID: 5630
News ID: 85572816
T T
0 Persons

Hizbullah, Siyonist rejimin Lübnan’a sızmasını önledi

19 Ağu 2024 14:12
News ID: 85572816
Hizbullah, Siyonist rejimin Lübnan’a sızmasını önledi

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı düzenlediği bir operasyonda Siyonist rejim güçlerinin ülkenin güneyine sızma çabasını engelledi.

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejim güçlerinin Lübnan’ın güneyinde bulunan “Ayta eş-Şab” bölgesine sızmaya çalıştığını duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, direniş savaşçılarının roket ve havan saldırılarıyla Siyonist askerlerini geri çekilmeye zorladığını bildirdi.

Bu operasyonda çok sayıda Siyonist askerin öldüğü veya yaralandığı açıklandı.

Lübnan Hizbullah Hareketi ayrıca bu sabah işgal altındaki Flistin’in kuzeyine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Hizbullah’ın saldırısında Batı Celile ve Nahariya bölgesi hedef alındı. Bu saldırı sonrası işgal atındaki Filistin’in kuzeyinde sirenler çalmaya başladı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .