Hamas, Kolombiya'nın İsrail'e kömür ihracatını kesme kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Kolombiya'nın Siyonist işgal rejimiyle bağlarını kesme konusundaki cesur duruşunu övdüğünü vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimine Gazze'deki çatışmayı sona erdirmesi yönünde baskı yapmak amacıyla İsrail rejimine kömür ihracatını yasakladı.

Hamas, tüm ülkelerden faşist İsrail rejimiyle bağlarını kesmelerini ve Tel Aviv'e yaptırım uygulanması, Tel Aviv'in izole edilmesi, liderlerinin savaş suçlusu olarak cezalandırılması ve yargılanması için harekete geçmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayınlanan bu kararname 14 Ağustos tarihlidir.

Kolombiya, İsrail'in en büyük fosil yakıt tedarikçisidir. Kolombiya Madenciler Derneği, Kolombiya ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşması nedeniyle ülkenin İsrail'e kömür ihracatını durduramayacağı, bu maddeyi üreten şirketlerin böyle bir karara karşı harekete geçebileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik aralıksız saldırılar nedeniyle Kolombiya'nın Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerinin kesilmesinin ardından bu rejimin büyükelçisi Gali Dagan, Kolombiya'dan ayrıldı.