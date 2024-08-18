18 Ağu 2024 16:49
Journalist ID: 5446
News ID: 85571969
T T
0 Persons

Ekler

Gazze Şeridi'nde altyapının %80'i tahrip edildi / 2.210 ceset çalındı

18 Ağu 2024 16:49
News ID: 85571969
Gazze Şeridi'nde altyapının %80'i tahrip edildi / 2.210 ceset çalındı

Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'ndeki Önleme ve Kurtarma Örgütü, bölgedeki altyapının %80'inin tahrip edildiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Önleme ve Kurtarma Örgütü, en son raporunda İsrail rejiminin işlediği yeni suçların istatistiklerini açıkladı. Bu rapora göre, bu örgütün güçleri 7 Ekim 2023'ten  bu yana 35.000 şehidin cenazesini hastanelere taşıyabildi.

İsrail rejimi, bombalamalarına devam ederek, Gazze Şeridi'nde yaşayan 7.000 şehidin cesedinin çıkarılmasını engelledi. Yıkılan binaların enkazı altında kalan 10.000'den fazla kayıp da mevcut ve gerekli imkanların olmaması nedeniyle bu kişilerin çıkarılması mümkün değil. 1.760 şehidin cesedi ise yasaklanmış ve alışılmamış silahların kullanılması nedeniyle tamamen yok oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Önleme ve Kurtarma Örgütü'nün raporuna göre, kalan tüm sakinler Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yaklaşık %11'inde kuşatılmış durumda.

İsrail rejiminin saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan 2.210 ceset çalındı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .