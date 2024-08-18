Gazze Şeridi'nde altyapının %80'i tahrip edildi / 2.210 ceset çalındı

Gazze Şeridi'ndeki Önleme ve Kurtarma Örgütü, en son raporunda İsrail rejiminin işlediği yeni suçların istatistiklerini açıkladı. Bu rapora göre, bu örgütün güçleri 7 Ekim 2023'ten bu yana 35.000 şehidin cenazesini hastanelere taşıyabildi.

İsrail rejimi, bombalamalarına devam ederek, Gazze Şeridi'nde yaşayan 7.000 şehidin cesedinin çıkarılmasını engelledi. Yıkılan binaların enkazı altında kalan 10.000'den fazla kayıp da mevcut ve gerekli imkanların olmaması nedeniyle bu kişilerin çıkarılması mümkün değil. 1.760 şehidin cesedi ise yasaklanmış ve alışılmamış silahların kullanılması nedeniyle tamamen yok oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Önleme ve Kurtarma Örgütü'nün raporuna göre, kalan tüm sakinler Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yaklaşık %11'inde kuşatılmış durumda.

İsrail rejiminin saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan 2.210 ceset çalındı.