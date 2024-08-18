ABD tarzı ifade özgürlüğü: Filistin'i destekleyen öğrenci protestolarını bastırma operasyonları devam ediyor

Guardian'ın raporuna göre, ABD'deki üniversiteler, öğrencilerin yaz tatilinden dönmesiyle birlikte protestoların yeniden başlamasını önlemek amacıyla daha katı düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

Üniversiteler, bu kuralları geçen dönem Gazze'deki İsrail rejiminin savaşına karşı yapılan öğrenci protestolarının tekrarını önlemek bahanesiyle uyguluyor; bu protestolar, üniversitelerde polisin öğrencilere müdahalesiyle bastırılmıştı.

Guardian, öğrenci hareketlerinin öncüsü olan Columbia Üniversitesi öğrencilerinin en büyük sıkıntılarla karşılaşabileceğini belirtti. Bu üniversitenin başkanı Minouche Shafik, protestoları kontrol etme biçimi nedeniyle gelen eleştiriler karşısında geçen hafta istifa etti.

Guardian, Columbia Üniversitesi'nin ana protesto ve öğrenci kampı alanı olan çim sahalarının etrafına çitlerin yerleştirildiğini belirterek, bu engellerin protestoların tekrarını önlemek için üniversitedeki tek yeni önlem olmadığını yazdı. Geçen Nisan ayında New York polisinin kampüse girmesiyle 109 öğrencinin tutuklandığı protestolar doruk noktasına ulaşmıştı.

Wall Street Journal'a göre, Columbia Üniversitesi yöneticileri ayrıca öğrencileri tutuklama yetkisine sahip ajanlar kullanmayı düşünüyor. Columbia Üniversitesi'nin 290 güvenlik görevlisi şu ana kadar bu yetkilere sahip değildi.

Guardian, yeni katı düzenlemelerin sadece Columbia Üniversitesi'nde uygulanmadığını, ABD genelindeki üniversitelerin de öğrenci protestolarını sınırlamak için yeni politikalar ve öneriler üzerinde çalıştığını yazdı.