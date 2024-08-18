Çocuk felci virüsü hızla yayılıyor, Gazze Şeridi'nde 500 bin çocuk için aşı olmalı

Gazze Şeridi'ndeki saha hastanelerinin müdürü Marvan Al-Hums, tüm hastanelerin faaliyet ve hizmet verme kapasitesinin eşiğinde olduğunu ve bunun nedeninin İsrail rejiminin saldırıları ve bombalamaları olduğunu söyledi.

Al-Hums, "Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 500 bin çocuk aşıya ihtiyaç duyuyor. 200 kişinin çocuk felci virüsüne yakalandığı tahmin ediliyor," dedi. Filistinli yetkili, işgalci rejimin çocuk felci virüsünün yayılmasına neden olduğunu, kendi askerlerini bu hastalığa karşı aşılamakta olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki saha hastanelerinin müdürü ayrıca altyapının ve temiz su kaynaklarının tahrip edilmesinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açtığını ekledi.