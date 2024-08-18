Aksa Tufanı operasyonu sonrası bir milyon Siyonist kaçtı

Siyonist rejim kanalı Kanal 12, bir milyon Siyonistin işgal altındaki Filistin topraklarını terk ettiğini ve geldikleri ülke ve şehirlere, özellikle Avrupa ve Amerika'ya döndüğünü bildirdi. Yerleşimcilerin kitlesel göçü, Hamas liderliğindeki Filistinliler ile Siyonist işgal ordusu arasındaki savaşın ardından gerçekleşti.

Al-Shorouk sitesine göre, daha önce Siyonist Merkezi "CJI" tarafından yapılan bir anketin sonuçları, işgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistlerin yüzde 29'unun Filistin'den kaçmayı düşündüğünü ve yüzde 71'inin önümüzdeki aylarda yaşam koşulları konusunda iyimser olmadığını gösterdi.

Anket sonuçları ayrıca, Siyonistlerin yüzde 50'sinin Aksa Tufanı operasyonundan etkilendiğini veya çevrelerinde etkilenen birini tanıdığını ortaya koydu.

Ankete katılan Siyonistlerin yüzde 55'i de Siyonist esirlerle dayanışma içinde olduklarını ve onların özgürlüğü için gösteri yaptıklarını ve Siyonistlerin yüzde 84'ünün İsrail rejiminin diplomasisinden memnun olmadığını ortaya koydu. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 69'u dünya çapında Siyonistlere karşı olan muhalefeti askeri tehditlerle eşdeğer bir tehdit olarak görüyor.